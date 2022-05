La caminada solidària dels Mossos assoleix rècord de participació amb més de 3.000 inscrits

Puntuals a la seva cita amb la solidaritat, al voltant de 3.000 persones han engegat a les 9 del matí el seu camí cap a Montserrat des de la comissaria de Manresa. Es tracta de la caminada solidària que organitzen els Mossos d'Esquadra de la Catalunya Central i que enguany arriba a la seva desena edició assolint un rècord de participació.

A 2/4 de 9, mitja hora abans de l'inici de la caminada, l'esplanada del costat de la comissaria de Manresa ja estava ben plena. Aquesta iniciativa s'ha convertit també en un punt de trobada per molta gent. Grups d'amics, companys de feina, des de nens fins a jubilats que aporten el seu granet de sorra en la lluita contra el càncer participant en aquesta caminada així com diverses associacions de la Catalunya Central i d'altres punts del país.

A mesura que els participants anaven arribant l'organització els demanava la targeta de participant, on a part del número de participant també hi consten dos telèfons mòbils de l’organització, el perfil de la caminada, els punts d’avituallament i els punts on hi haurà vehicles de suport i, per tant, on es pot abandonar la caminada. A dins del recinte, a més, també hi havia un estand per comprar més samarretes solidàries tant d'aquest any com d'edicions anteriors.

L'inici de la caminada ha estat una gran festa. Amb l'animació de Jordi Callau, l'espai s'ha omplert de colors gràcies a les samarretes de l'edició d'enguany. Normalment cada any s'escollia un color, però en aquesta ocasió i degut al 10è aniversari de la caminada, les samarretes són multicolor. Una pluja de confetis, globus gegants, fum de colors i l'actuació en directe de la cançó de David Uclé creada expressament per aquest esdeveniment han donat inici a la caminada amb un ambient totalment festiu.

A hores d'ara l'organització encara desconeix quantes samarretes ha venut però asseguren que les sensacions són molt positives. De fet, l’adquisició de la samarreta solidària, amb un preu de 12 euros, és el mitjà que s'utilitza per obtenir els diners que es lliuraran íntegrament als serveis d’oncologia d’Althaia de Manresa, del Consorci Hospitalari de Vic, del Consorci Sanitari de l’Anoia i de l’Hospital St. Bernabé de Berga, ja que la inscripció és gratuïta.

La caminada, que es calcula que dura entre 5 i 6 hores, té un recorregut total de 24 quilòmetres i aproximadament uns 960 metres de desnivell positiu acumulat i 467 metres de desnivell negatiu acumulat. Compta amb tres avituallaments i un més a l'arribada a Montserrat.

Aquesta edició de la caminada solidària dels Mossos d'Esquadra està apadrinada pel jugador del Baxi Manresa Rafa Martínez i la model Estel Rovira.