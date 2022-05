Els Bombers van extingir ahir un foc que va cremar a un àtic d’una casa de tres plantes a Solsona. El cos va rebre l’avís a les 9.50h del matí, quan es va alertar que feia olor de fum al número 11 del carrer Delta.

El foc va afectar mobiliari i part del sostre de fusta i, degut a la quantitat de material que cremava, no es va poder donar per tancat fins a les 13.40h, segons els Bombers, que hi van destinar tres dotacions. No hi va haver ferits ni es va haver de desallotjar a ningú de l’edifici.