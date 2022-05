VÍDEO | Els quatre segons que han permès identificar el violador d'Igualada

Quatre segons d'un vídeo han estat claus per identificar l'autor de la violació a una menor la nit de Cap d'Any a Igualada. La seqüència mostra com diverses persones s'apropen a un grup de joves, increpant-los, després de veure com havien colpejat alguns vehicles. L'autor de l'agressió a la menor de 16 anys, Brian Céspedes apareix uns quatre segons, editats a càmera lenta, en el vídeo que ha pogut obtenir Regió7.

El comandant d'Ibèria Ramon Vallés, va gravar les imatges unes hores abans de l'agressió d'extrema brutalitat. Ho va fer amb una finalitat clara: denunciar un grup de joves que havia atacat i saltat a sobre d'alguns cotxes. Amb la intenció de fer servir aquest vídeo com a prova d'aquells fets, va treure el mòbil i es va apropar al grup. Al vídeo, l'agressor camina uns metres per darrere del grup i capcot. Intenta passar desapercebut entre els joves i porta en tot moment la caputxa posada. Aquesta se la posa instants abans, quan detecta que l'estaven gravant. La seqüència va ser clau en la investigació, ja que els agents van veure que un dels joves que apareixia en aquestes imatges duia algunes peces de roba i complements que eren els mateixos que a la resta d’imatges que es tenien del violador que el relacionaven amb els fets. Per tal d’identificar-lo, van aprofitar la denúncia dels cotxes per preguntar a la resta de joves que hi estaven relacionats i d’aquesta manera van poder saber que es tractava de Brian Céspedes, que ja tenia antecedents per violència sexual.