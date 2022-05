Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Martorell van detenir el 9 de maig, tres homes, de 55, 35 i 20 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública ja que tenien una plantació de marihuana on es van localitzar 450 plantes i 73 kg de cabdells ja preparats per a la seva distribució.

La investigació es va iniciar el febrer d'enguany durant un patrullatge preventiu d'una dotació de la unitat d'investigació de Martorell per una zona residencial de Collbató en el marc de la prevenció de robatoris amb força a interior de domicili. En el decurs del patrullatge, els investigadors van observar com el conductor d'un vehicle mantenia una actitud vigilant abans d'entrar en una casa. La vigilància de la casa i de l'estudi de l'activitat dels seus moradors van permetre esbrinar que en aquell domicili hi havia una plantació de marihuana. Els mossos van comprovar que a l'exterior hi havia maquinària pròpia d'aquestes plantacions així com un elevat consum elèctric. Per aquest motiu, el passat dilluns, 9 de maig, els agents van entrar a la casa on van localitzar la plantació i els cabdells de marihuana. S'estima que el valor total de la marihuana intervinguda superaria els 130.000 euros al mercat il·legal. A més, els tècnics de la companyia elèctrica van determinar que la plantació estava connectada il·legalment a la xarxa principal de distribució. Els arrestats van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar el seu ingrés a presó.