Un vídeo enregistrat durant la nit de la violació a una menor d’Igualada hores abans que aquesta es perpetrés va ser una peça clau per identificar l’autor dels fets. Segons ha publicat La Vanguardia, l’autor del vídeo és Ramón Vallés, un comandant veterà d’Iberia.

Vallés va gravar un grup de joves, aproximadament tres hores abans de la violació, entre els quals es trobava l’autor dels fets. Va decidir gravar-los perquè quan ell i els seus acompanyants abandonaven un restaurant de la zona van veure el grup de joves atacant i saltant a sobre de cotxes. Vallés va denunciar els fets aquell mateix dia.

Els investigadors van comprovar els fets ocorreguts al voltant del lloc de la violació i van comprovar aquest vídeo. Van veure que un dels joves tenia el cabell ros i duia algunes peces de roba i complements que eren els mateixos que a la resta d’imatges que es tenien del violador que el relacionaven amb els fets. Per tal d’identificar-lo, van aprofitar la denúncia dels cotxes per preguntar a la resta de joves que hi estaven relacionats i d’aquesta manera van poder saber que es tractava de Brian Céspedes, que ja tenia antecedents per violència sexual.