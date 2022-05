El Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF), el Cos d’Agents Rurals i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) han posat en marxa la campanya per prevenir els incendis forestals que tenen el seu origen en el borrissol que produeixen els arbres de ribera, sobretot el pollancre o l’àlber.

Les actuacions han començat aquesta setmana a les comarques de Lleida i finalitzen a principis de juny a la part més oriental del territori.

L’operatiu disposa de prop de 50 agents del Cos d’Agents Rurals, així com de personal del GEPIF i membres de les ADF que fan treballs de ruixat amb aigua per compactar el borrissol, minimitzar l’oxigen, i reduir-ne el risc d’ignició.

La campanya, que es realitza cada any des del 2011, té com a objectiu la prevenció de danys personals i materials, sense oblidar la importància biològica d’aquests espais. Cal tenir en compte que les riberes són corredors biològics on habiten multitud d’espècies de fauna, especialment ocells, que en aquesta època inicien el període reproductor. També s’eviten danys a propietats privades, plantacions forestals i cultius d’arbres fruiters.

La iniciativa preveu actuar especialment en llocs d’afluència de gent, com carreteres, marges de camins o àrees recreatives. A la Catalunya central aquests treballs es duran a terme a les comarques d’Anoia, Solsonès, Bages, Berguedà i Osona.