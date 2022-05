El 1r Congrés d’Emergències Mèdiques Transfrontereres ja és una realitat. Ahir es va cloure aquest esdeveniment celebrat a Alp en què es va valorar la necessitat d’eliminar les barreres i les dificultats que suposen les fronteres en els casos d’emergències mèdiques.

El municipi d’Alp, a la Cerdanya, va acollir la primera edició d’aquest congrés que es va dur a terme dijous i divendres i per on van passar més de 500 assistents. El congrés ha comptat amb la participació dels 4 impulsors del projecte que són, a més del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM), el Centre Hospitalari de Tolosa, el Centre Hospitalari de la Costa Basca i el Centre d’investigació biomèdica Navarrabiomed.

Durant les dues jornades es van compartir els resultats assolits al llarg dels més de 3 anys que ha durat el desenvolupament del projecte transfronterer Egalurg, així com les experiències de treball conjunt en la visió d’emergències que ha permès posar en pràctica, per primera vegada, la col·laboració entre equips sanitaris de diferents territoris.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va posar de manifest la necessitat de superar les barreres jurídiques i administratives per avançar cap a una salut europea. «Les persones no entenen de fronteres ni de diferents sistemes de salut», va apuntar.

Durant la presentació del congrés, Jaume Estany, gerent del SEM, va destacar que «el projecte Egalurg ha posat les bases per a la cooperació en l’àmbit sanitari entre els territoris que es troben a banda i banda dels Pirineus i ha mostrat el camí per superar les barreres geogràfiques i administratives que condicionen l’actuació dels cossos d’emergències mèdiques»

A més dels resultats del projecte Egalurg, el Congrés d’Alp ha permès compartir punts en comú de diferents metodologies de resposta a les emergències mèdiques, en concret sobre la possibilitat d’aplicació dels protocols realitzats a la Cerdanya, així com els reptes d’integració transfronterera pendents. Al mateix temps, s’han abordat les experiències d’altres projectes de cooperació territorial en l’àmbit de les emergències mèdiques com són l’Hospital de la Cerdanya i projectes de cooperació operativa en l’àmbit de les emergències com el projecte Cooperem i el projecte Helinet.

La formació, un punt clau

Un dels objectius cabdals del projecte Egalurg és la formació dels professionals dels diferents territoris per tal que, arribat el moment, sàpiguen treballar conjuntament. Per aquest motiu, durant el congrés s’han organitzat expositors i tallers de simulació i de posada en pràctica dels protocols tant clínics com de gestió i registre d’Incidents amb múltiples afectats, amb pacients traumàtics i pacients crítics.

Ahir es van poder compartir els resultats i aprenentatges derivats de l’exercici de simulació sanitària amb múltiples víctimes que es va realitzar el 21d’abril passat a Llívia i en què van participar, per primera vegada, equips sanitaris de Catalunya, França i Andorra.