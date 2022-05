K.Y.G., de 42 anys i veí de Sant Just Desvern, ha resultat ferit lleu aquest diumenge al matí en un accident de moto a la zona de la riera de Castellnou, al terme de Moià. Els fets han passat a 2/4 de 12 del matí quan l'home, que circulava per un GR que comunica Moià amb Marfà ha sortit de la via i ha resultat ferit com a conseqüència de la caiguda. Fins al lloc de l'accident s'hi ha desplaçat una dotació terrestre dels bombers però l'home ha estat evacuat amb l'helicòpter medicalitzat del SEM, que l'ha portat fins al Parc Taulí de Sabadell, per bé que constaria com a ferit lleu.