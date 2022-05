Una vintena de joves s'havia reunit aquest diumenge al vespre per fet botellot a la Rambla del Gorg de Badalona. El soroll i la música va alertar els veïns de la zona, que van acabar trucant a la policia. Dues patrulles de la Guàrdia Urbana s'hi van desplaçar i a l'hora de fer les identificacions, alguns dels participants de la festa s'hi van negar i van atacar els agents. Finalment altres patrulles de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra van fer també acte de presència al lloc. Tres agents de la policia local van resultar ferits lleus i hi ha dos detinguts per aquest incident, segons ha informat el consistori. "No permetrem aquest tipus de conductes a al ciutat", ha dit l'alcalde, Rubén Guijarro, a través de les xarxes socials.