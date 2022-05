Un motorista ha resultat ferit crític en un accident que ha tingut lloc aquesta tarda a la N-260, a Fontanals de Cerdanya, on només hi ha hagut un vehicle implicat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 15.09 d'aquesta tarda. Al lloc dels fets, concretament al km 165 de la carretera coneguda com a eix pirinenc en sentit Puigcerdà, hi han anat una ambulància convencional, una ambulància medicalitzada i un helicòpter medicalitzat del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

Després d'atendre a la víctima al lloc dels fets, finalment se l'ha evacuat a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, on ha arribat al voltant de 2/4 de 6 de la tarda, en estat crític.