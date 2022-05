Passatgers que viatjaven al tren de la línia Llobregat-Anoia d'FGC que ha xocat aquest dilluns a la tarda amb un de mercaderies a prop de l'estació de Sant Boi han explicat a l'ACN que en el moment de l'impacte han "sortit disparats" cap endavant, però que ningú ha patit lesions de gravetat. Poc després, els Mossos i els Bombers els han evacuat pel lateral dels vagons i, en general, tothom ha sortit pel seu propi peu. Segons una passatgera, l'evacuació s'ha fet en menys de mitja hora i un cop fora, els membres del SEM han fet una primera tria per atendre les persones que necessitaven atenció mèdica. Un altre passatger ha mostrat el seu enuig amb la gestió posterior als fets: "Hi ha hagut molta policia i poques explicacions".

"El tren ha frenat de cop i hem sortit disparats cap als seients de davant", ha explicat una de les passatgeres del tren accidentat a Sant Boi que esperava un autobús per poder seguir el trajecte cap a casa seva.

Ella mateixa ha detallat que l'evacuació ha sigut "molt ràpida", que els efectius del Mossos i dels Bombers els han ajudat a sortir pel lateral del tren i que en general tothom ha sortit pel seu propi peu.

Un altre passatger ha utilitzat paraules similars per descriure el que ha sentit en el moment de l'impacte: "Anàvem drets i hem sortit disparats".

Amb la gent ja fora de perill, els efectius dels Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) han avaluat l'estat de tots els passatgers i s'han emportat aquells que necessitaven atenció mèdica.

Dues hores per traslladar tothom

Per donar una solució de mobilitat a tots els passatgers que s'havien quedat aturats a Sant Boi i que volien seguir el trajecte cap a casa, FGC ha habilitat dos autobusos que anaven fins a les estacions de la línia consecutives: la Colònia Güell, en direcció Igualada, i Cornellà-Riera, en direcció Barcelona.

La dona que ha explicat el moment de l'impacte a l'ACN, per exemple, esperava un autobús per anar fins a la Colònia Güell i des d'allà agafar un tren que la portés fins a casa, a Sant Andreu de la Barca.

Cap a un quart de nou, gairebé dues hores després de l'accident, han marxat els últims autobusos que portaven la gent.

Entre els passatgers que anaven al tren hi havia resignació pels fets i algun ha mostrat la seva disconformitat per la gestió de l'emergència: "Hi ha hagut molta policia i poques explicacions", ha dit a l'ACN.