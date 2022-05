Passatgers que viatjaven al tren de la línia Llobregat-Anoia d’FGC que va xocar ahir a la tarda amb un de mercaderies a prop de l’estació de Sant Boi van explicar que en el moment de l’impacte van «sortit disparats» cap endavant, però que ningú va patir lesions de gravetat. Poc després, els Mossos i els Bombers els van evacuar pel lateral dels vagons i, en general, tothom va sortir pel seu propi peu.

Segons una passatgera, l’evacuació es va fer en menys de mitja hora i un cop fora, els membres del SEM van fer una primera tria per atendre les persones que necessitaven atenció mèdica. Un altre passatger va mostrar el seu enuig amb la gestió posterior als fets: «Hi ha hagut molta policia i poques explicacions».

«El tren ha frenat de cop i hem sortit disparats cap als seients de davant», va explicar una de les passatgeres del tren accidentat a Sant Boi que esperava un autobús per poder seguir el trajecte cap a casa seva. Ella mateixa va detallar que l’evacuació va ser «molt ràpida», que els efectius dels Mossos i dels Bombers els van ajudar a sortir pel lateral del tren i que en general tothom va sortir pel seu propi peu.

Un altre passatger va utilitzar paraules similars per descriure el que va sentir en el moment de l’impacte: «Anàvem drets i hem sortit disparats».

Amb la gent ja fora de perill, els efectius dels Serveis d’Emergències Mèdiques (SEM) van avaluar l’estat de tots els passatgers del tren i es van emportar els que necessitaven atenció mèdica. Finalment nou van ser hospitalitzats.

Un mort i nou ferits

L'accident entre dos trens a Sant Boi de Llobregat ahir a la tarda va acabar amb una persona morta i nou persones hospitalitzades (totes elles donades ja d'alta). La víctima mortal era el maquinista del tren de passatgers que va xocar amb el vagó descarrilat d’un tren de potassa que anava en direcció contrària. Es tracta del primer accident mortal d’FGC des que la Generalitat en gestiona el servei, fa més de 40 anys.

L’accident va tenir lloc a les sis de la tarda. El tercer vagó d’un tren de potassa que anava de Súria al port de Barcelona va descarrilar a l’entrada de l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de Sant Boi de Llobregat. El vagó descarrilat va quedar ocupant la via del costat, provocant un impacte contra la cabina del tren de passatgers de la línia Llobregat-Anoia que en aquell moment sortia de l’estació en direcció a la de Molí Nou.

Al tren afectat hi viatjaven 85 persones, segons FGC. D’aquestes, nou van resultar ferides, cap d‘elles de gravetat, i van haver de ser traslladades a un hospital. Les dues persones ferides menys greus van ser traslladades a l’Hospital Broggi de Sant Joan Despí. També sis persones van ser traslladades en estat lleu a l’Hospital de Sant Boi i una en estat lleu a l’Hospital de Viladecans. Segons ha explicat aquest dimarts la presidenta de l'empresa pública, Marta Subirà, a RAC1 tots els ferits de l'accident han estat donats d'alta.

La resta de viatgers van ser atesos in situ pels Serveis d’Emergències Mèdiques (SEM) i van poder marxar pel seu propi peu. De fet, al voltant d’1/4 de 9 de la tarda, totes havien pogut arribar a les seves destinacions o estaven de camí. El cos de la víctima va ser aixecat a la nit.

Me llegan estas terribles imágenes del accidente ocurrido esta tarde en Sant Boi entre un tren de mercancías y uno de viajeros de FGC. Espero que no haya que lamentar daños personales. pic.twitter.com/lTIeHXlDae — Charlie White (@charlwhi) 16 de mayo de 2022

Els Bombers de la Generalitat van desplaçar 10 dotacions, entre les quals la unitat del GROS (Grup de Suport Operatiu) amb el sanitari del SEM. Els efectius van donar suport per evacuar els 4 vagons del tren de passatgers accidentat. Es va tallar una tanca metàl·lica per facilitar l’evacuació fins a una zona segura a través d’un vial asfaltat. Posteriorment, i per tal de poder treballar amb seguretat en les tasques d’excarceració d’un dels conductors que havia quedat atrapat, es va assegurar la catenària i el pantògraf.

Al lloc del descarrilament, entre Sant Boi i l’estació de Molí Nou, hi van treballar Bombers de la Generalitat, Sistema d’Emergències Mèdiques, Mossos d’Esquadra, Policia Local i Protecció Civil de l’Ajuntament i de la Generalitat. El SEM hi va desplaçar 16 unitats terrestres, 2 psicòlogues, 2 helicòpters medicalitzats i 1 equip conjunt de SEM i Bombers. A més, també hi van treballar 12 patrulles dels Mossos d’Esquadra de diverses divisions com de trànsit, d’investigació o de seguretat ciutadana.

Una zona on «anaven a poc a poc»

Jordi Puigneró, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, va lamentar la mort del maquinista des del lloc dels fets. Sobre les causes del xoc, Puigneró va assegurar que es desconeixen i que les investigacions començarien ahir mateix. Sí que va apuntar, però, que es tracta d’una zona on els dos trens anaven a una velocitat lenta. «Ara mateix les causes no les podem saber perquè hem de començar la investigació; sabem que és una zona on els dos trens anaven a poc a poc», va afirmar.

Per la seva banda, la presidenta de FGC, Marta Subirà, també present al lloc del sinistre, va apuntar que des que l’empresa va passar a ser titularitat de la Generalitat, i això va ser l’any 1979, no es recorda cap altre accident mortal de les mateixes característiques. Així mateix, ha afirmat que no els consten queixes de maquinistes per mal estat de les vies.

Els equips de Ferrocarrils i Mossos d’Esquadra que es van desplaçar al lloc de l’impacte ahir ja van començar a avaluar la situació per poder investigar les causes del descarrilament del vagó de mercaderies i del posterior impacte.

L’accident va provocar afectacions, no només en la línia de tren Llobregat-Anoia, sinó també a la carretera. La línia va mantenir el servei de trens entre les estacions de Plaça Espanya i Cornellà i entre les de Colònia Güell i Igualada i Manresa. Per altra banda, entre Cornellà i Colònia Güell es va gestionar el servei alternatiu per carretera pels passatgers. Ahir a les 10 de la nit, però, es desconeixia quan seria possible restablir el servei amb normalitat, ja que els dos trens continuaven al lloc dels fets. Durant la tarda també es va tallar la sortida de l’autovia C-32 a Sant Boi centre en tots dos sentits i es van generar dos quilòmetres de congestió a la carretera local BV-2002 a Sant Boi en tots dos sentits arran de l’incident.

Mostres de condol

Pere Aragonès va lamentar a través de les xarxes socials la mort del maquinista i va transmetre en nom del Govern «el condol i tot el suport» a la família. També es va mostrar «consternada» pel succés l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que a través de les xarxes socials va fer arribar el condol als familiars, amics i companys de la víctima i va desitjar una «ràpida recuperació» a totes les persones ferides.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també va donar «el més sentit condol a la família del maquinista mort en el descarrilament» i va parlar amb el seu homòleg català, Pere Aragonès, al qual va transmetre el «pesar» del seu equip i «la màxima col·laboració i solidaritat».

Corredisses i busos plens a les estacions d'FGC a Sant Boi el primer matí feiner de transport alternatiu

Les estacions d'FGC a Sant Boi de Llobregat han estat aquest dimarts un formiguer de passatgers corrents per agafar els busos del dispositiu especial per carretera. La companyia ferroviària ha desplegat un transport alternatiu per connectar les estacions de Sant Boi i Molí Nou, ja que aquest tram continua tallat per les tasques de retirada dels dos trens que van xocar ahir a la tarda. Els passatgers han corregut per agafar els autobusos pel temor a fer tard al seu destí, i la majoria s'han mostrat comprensius amb la situació. "La rutina s'ha vist alterada però no hi podem fer més", explicaven alguns usuaris.

Els tècnics de l'empresa estan treballant perquè es reprengui el servei "el més aviat possible" fet que Subirà espera que "pugui ser en les pròximes hores".