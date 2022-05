Els Bombers han trobat aquesta nit el cos del noi que buscaven des d'1/4 de 7 d'ahir a la tarda després que s'hagués tirat al riu Segre al seu pas per Balaguer per ajudar una dona en dificultats i no en pogués sortir, segons ha pogut saber l'ACN. Es tracta d'un jove de 20 anys d'origen sud-americà.

Onze dotacions terrestres i l'helicòpter dels Bombers, amb el suport d'efectius del GRAE i subaquàtics, el buscaven des d'uns 600 metres més amunt del pont de ferro, on sel va veure per últim cop. Els Mossos d'Esquadra també han participat en la recerca. El cos ha aparegut enganxat a unes roques. Posteriorment els Bombers han explicat que al voltant de les 9 de la nit, efectius del GRAE subaquàtic han localitzat un cos sense vida a uns dos metres i mig de profunditat a prop del lloc on havia estat vist per darrer cop. L'han senyalitzat a l'espera de les tasques judicials per part de la unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra que s'ha desplaçat al lloc dels fets. Un cop han fet les diligències, han tret el cos de l'aigua i estava pendent la seva identificació per confirmar que es tracti de la persona que s'estava buscant. Al lloc, també han treballat efectius de la Policia Local i quatre unitats del SEM amb suport psicològic.