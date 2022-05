El primer anàlisis de la caixa negra del tren de mercaderies que va impactar amb el tren de passatgers a Sant Boi causant la mort del seu maquinista el passat dilluns ha permès als investigadors fer-se una idea dels moments previs de l'impacte. Segons ha apuntat avui La Vanguardia, que ha tingut accés a fonts properes de la investigació, la velocitat del tren, una frenada d'emergència i una roda encallada són alguns dels fets que van provocar el descarrilament del segon vagó del comboi i el posterior accident entre els dos trens d'FGC.

Els experts indiquen que tots els accidents ferroviaris són causa d'una concatenació de diversos factors. En aquest cas, segons indica la caixa negra del tren de mercaderies accidentat, també va ser així. El primer anàlisis de les dades indiquen que aquest viatjava a 44 km/h per un tram en el què hi havia una limitació temporal de velocitat a 30 km/h. La limitació era, segons FGC, perquè s'estaven fent obres rutinàries de renovació del balast al lloc dels fets, mentre que el sindicat de maquinistes Semaf assegura que hi havia un defecte en l'infraestructura.

El segon fet és la frenada d'emergència. El maquinista va respondre a un primer avís del sistema de seguretat instal·lat a les vies quan va passar per la balisa que l'advertia d'un semàfor en ambre, però no ho va fer al segon, just al tram de l'accident. En no prémer el botó de reconeixement, es va activar el fre d'emergència del comboi de manera automàtica. Això va provocar el descarrilament del vagó, però sense que acabés ocupant encara la via contrària. Va ser després, quan el maquinista va voler reprendre de la marxa, que el vagó va acabar descarrilant del tot després que una roda quedés encallada en un canvi d'agulles que hi havia just on s'havia quedat aturat abans.

Actualment hi ha tres investigacions obertes. Una és la del jutjat d'instrucció número 5 de Sant Boi, l'altre és la d'Inspecció de Treball i la tercera és la de la mateixa empresa.