Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a la tarda a Igualada l'home que presumptament va apunyalar el guàrdia de seguretat privada de l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) de la capital de l'Anoia ahir. Es tracta d'un individu de 20 anys del qual la policia no n'ha facilitat més detalls fins ara.

Els Mossos van rebre l'avís cap a dos quarts de tres del migdia i, quan van arribar al lloc dels fets, l'agressor ja havia fugit. L'home li va clavar dues ganivetades per l'esquena. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar el ferit al CAP Igualada Centre sense que es temés per la seva vida. Els Mossos van obrir una investigació per localitzar l'agressor que ha donat fruits aquest divendres a la tarda.