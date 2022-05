El proper dilluns començarà la XVII edició del Concurs de Rescats en Accidents de Trànsit dels Bombers de la Generalitat. En l’edició d’aquest any hi ha un total de 43 equips inscrits, dos dels quals ho fan com a convidats (de Bombers de Barcelona i Lanzarote). Com a novetat, compta amb dues modalitats de participació: El repte i La línia classificatòria, i cada equip pot participar únicament en una de les dues.

Les maniobres es realitzaran entre dilluns 23 i divendres 27 de maig a les instal·lacions de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Entre dilluns i dimecres participaran els 25 equips que s’han inscrit en la modalitat El Repte. A més, dimecres 25 de maig, a partir de les 12.00 hores, es farà una taula rodona d’experts de Bombers de la Generalitat, Bombers de Barcelona i de l’empresa automobilística SEAT per parlar d’intervencions en vehicles elèctrics. El Concurs de Rescat en Accidents de Trànsit dels Bombers de la Generalitat vol implementar, amb aquestes trobades, nous procediments d’intervenció en accidents de trànsit, dinamitzar professionalment l’actuació i fomentar l’intercanvi de tècniques i metodologies de treball. En la seva llarga trajectòria s’ha convertit en una eina formativa complementària al ventall de cursos específics oferts des de l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya als cossos de Bombers.