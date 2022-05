Enxampats amb gairebé 3.000 plantes de marihuana a les mans, a Manresa

2.819. Aquesta és la quantitat de plantes de marihuana que quatre homes, d'entre 27 i 32 anys, tenien amagades en una nau de Manresa. Els Mossos d'Esquadra els va enxampar i detenir ahir, dijous, i els imputa un delicte contra la salut pública.

A mitjans de març, la policia catalana van iniciar una investigació després de saber que hi podria haver una plantació de marihuana en una nau industrial al polígon Pont Nou de la capital del Bages. Després de diverses indagacions, ahir es va fer una entrada i perquisició a la nau. A l’interior hi van localitzar les 2.819 plantes de marihuana en diferents estats de creixement. Tots quatre detinguts eren a l’interior de la nau en el moment de l'escorcoll i van quedar detingudes per la seva presumpta relació amb un delicte contra la salut pública.

A l'edifici també s'hi van localitzar diversos objectes destinats al cultiu de marihuana i una complexa instal·lació, amb extractors, focus i transformadors, per afavorir el creixement de les plantes.

Els detinguts passaran durant les pròximes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.