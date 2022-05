La llista de falsos vacunats contra el coronavirus a l'Estat inclou estrelles del trap, el rap i el hip-hop, segons les investigacions de la segona fase de l'operació Jenner, que du a terme la Policia Nacional. Kidd Keo, un cantant de trap de renom, és un dels investigats com a possible client de la trama, segons han confirmat fonts de la investigació a Cas Obert, el canal de successos de Prensa Ibérica, del mateix grup editorial que Regió7. Per als qui no el coneguin, Kidd Keo és autor de Drakukeo (El Empalador), una cançó on adverteix que si es té sexe amb una menor d'edat, es pot acabar a la presó. Suma 88 milions de visites i al seu compte d'Instagram el segueixen dos milions i mig de persones.

Keo, que realment es diu Pauda Keoma Salas Sánchez, va néixer a Alacant i forma part d'una llista de 2.200 persones investigades en l'operació Jenner, una trama descoberta per la Brigada d'Informació de la Policia Nacional a Madrid. La xarxa, amb que van col·laborar una infermera i un auxiliar d'infermeria de l'Hospital de La Paz, afegia al registre de vacunats contra el coronavirus a persones que no ho estaven a canvi de diners, segons les investigacions obertes als jutjats números 3 i 19 de la capital. La tarifa per ser inclòs com a vacunat sense estar-ho oscil·lava des dels 150 fins als 1.600 euros, depenent dels contactes, els intermediaris i la classe social del 'client', segons les investigacions. Alguns clients 'VIPs', per exemple, pagaven molt més que els falsos vacunats del món de la delinqüència, com alguns atracadors i coneguts ultres del món del futbol.

En la primera fase de les indagacions, la policia va descobrir un llistat de 1.600 possibles clients que havien estat registrats com a vacunats per la xarxa. Posteriorment, en una segona fase, els investigadors van descobrir que la trama havia inclòs a altres 600 persones. Entre els nous investigats com a possibles clients de la trama, sempre segons les fonts del cas, també hi ha una jove rapera de Barcelona i també de molt d'èxit. Es tracta de Melina Altés, coneguda com a Anier artísticament i que acaba de treure un disc. La policia investiga també la possible inclusió com a fals vacunat de Jarfaiter (nom artístic de José del Olmo), un raper establert a Madrid. Aquests tres cantants se sumen a Omar Montes, també investigat en la trama, i a altres figures conegudes com l'empresari Trinitario Casanova i l'actriu Verónica Echegui.

Un olímpic i un futbolista

A més d'aquests artistes, a la llista de possibles falsos vacunats descoberta per la policia en aquesta segona fase de les indagacions també hi figuren alguns esportistes. Entre ells hi ha, segons ha sabut Cas Obert, el futbolista Bruno González Cabrera, un defensa que va jugar al Betis, Getafe, Llevant i Valladolid i que ara milita al Leganés, a Segona Divisió. I en l'operació Jenner hi apareix també Fabio Díez Steinaker, que va ser esportista d'elit en vòlei platja, subcampió d'Europa i cinquè en els Jocs Olímpics de Sidney.

Un altre esportista inclòs en les investigacions de la Brigada Provincial d'Informació és l'exboxejador i lluitador valencià José Luis Zapater, àlies Titín, que va protagonitzar més de mil combats i va ser una figura molt respectada en els esports de contacte a Espanya.

Un cirurgià de famosos

La llista és llarga. Un altre personalitat és un cirurgià plàstic amb clínica a Madrid i amb pacients molt famosos. Es tracta, segons les fonts consultades, del doctor Camilo Esquivel, prestigiós metge que va saltar al món del cor quan va ser parella de Carla Barber, també metge, però a més Miss Espanya, Miss Univers i guanyadora d'una edició del concurs televisiu Supervivientes. Barber no figura entre els investigats.