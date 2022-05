El Jutjat d'instrucció 3 d'Igualada en funcions de guàrdia ha ordenat presó provisional comunicada i sense fiança per al presumpte autor de l'apunyalament al guàrdia de seguretat privada de l'estació de FGC d'Igualada. El detingut, de 20 anys, té una causa oberta per un presumpte delicte de lesions. Els fets van passar el dijous passat a la tarda. Els Mossos van rebre l'avís d'una agressió contra un guàrdia de serguretat, que va rebre dues ganivetades per l'esquena. La víctima va rebre atenció sanitària sense que es temés per la seva vida i l'agressor va fugir. Tot seguit, es va iniciar un dispositiu de recerca i la policia va detenir el presumpte autor l'endemà a la tarda a Igualada. Aquest dilluns ha passat a disposició judicial.