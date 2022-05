Els furts, les estafes i les ocupacions repunten en l’inici d’any al Bages

Els furts i les estafes s’han incrementat el 21% i el 20%, respectivament, durant el primer trimestre de l’any al Bages en comparació amb el mateix període de l’any passat, segons explica el cap de l’Àrea Bàsica Policial del Bages dels Mossos d’Esquadra, Enric Gerónimo. Aquest increment va acompanyat també d’un repunt del conjunt de fets delictius en comparació amb el mateix període del 2021, un any en el qual el global dels delictes es va reduir el 3,1% en comparació amb el 2019 -el 2020 no es té en compte per l’efecte de la pandèmia-. Tot i això, en els primers mesos de l’any, altres delictes com els de lesions i amenaces i robatoris es mantenen en nivells inferiors. Ho atribueix al fet que es mantenen mesures com el pla Tremall i el patrullatge d’incògnit.

En aquest balanç del 2021, Gerónimo destaca que els primers cinc mesos van ser «molt bons» encara que posteriorment, coincidint amb un aixecament de mesures per la contenció de la pandèmia, al juliol la situació va empitjorar. En aquells moments amb un increment de robatoris amb violència o intimidació, i alguns fets, com agressions amb navalles que van generar una important sensació d’inseguretat entre la ciutadania a Manresa. De fet, assegura que és davant d’aquest repunt i amb uns fets que «van esverar molt la gent per la seva violència» que es va posar en marxa els pla Tremall, que posa el focus en els delinqüents reincidents. També es van doblar els efectius de paisà de la Unitat de Seguretat Ciutadana que patrullen pel carrer i que són els que poden detectar els delictes en el moment que es produeixen. Gràcies a aquestes i altres mesures, explica el responsable policial, el total dels delictes es va reduir aquest 3,1%, mentre que els delictes contra el patrimoni van baixar el 7,5%, destacant els robatoris violents, que «són els que més preocupaven», diu, van reduir-se el 12,3%. També destaca la reducció dels robatoris a domicilis, que en aquest cas es van reduir el 42,5%, mentre que el conjunt de robatoris amb força van baixar el 495. A l’altra cara de la moneda hi ha els robatoris a l’interior de vehicles van augmentar el 4%. Es tracta d’un fenomen, aquest últim, que es va produint d’una forma cíclica i que aquest 2022 encara es manté e nivells «alts». L’any passat també es van incrementar les ocupacions, en un 15%, i en el primer trimestre d’enguany la tendència a l’alça continua, en el marc d’un fenomen, diu Gerónimo, que «s’ha generalitzat». L’any passat també es van incrementar els delictes contra persones, amb un repunt del 6,9%. En concret els de lesions es van incrementar un 10%, aproximadament mentre que els delictes d’amenaces van créixer el 6,7% i els de violència a la llar el 8,5%. La marihuana D’altra banda, Gerónimo explica que el Bages no es manté al marge del fenomen del cultiu de marihuana i que gairebé cada setmana troben plantacions. En general, al Bages, explica que són sota cobert, ja sigui en naus, cases o pisos, ocupats o no. Assegura que aquests delictes «amoïnen» i que «treballem per evitar la seva expansió» perquè les plantacions acaben associades a delictes més violents.