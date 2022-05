Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 29 i 37 anys per haver robat centenars de producte en un mateix supermercat de Palafrugell (Baix Empordà). Els fets van passar el diumenge 22 de maig quan una patrulla de paisà va veure un cotxe que estacionava a l'aparcament soterrat d'un supermercat de la plaça d'Europa. Els dos homes que hi anaven van deixar el cotxe en una zona apartada i poc il·luminada de l'aparcament. A continuació entraven i sortien de l'establiment sense portar bosses o una cistella de la compra. En total es van arribar a emportar cremes solars, xocolates i càpsules de cafè per un valor de més de 1.800 euros.

Mitja hora després de fer viatges i de carregar el cotxe amb productes, els dos ocupants volien marxar i els agents els van aturar per identificar-los. A dins hi havia productes sense la coherència de ser una compra habitual. Els dos homes tampoc podien justificar amb cap tiquet que havien comprat els productes al supermercat i per això van quedar detinguts per un furt a establiment comercial. Els productes van ser retornats al supermercats. Un dels dos homes tenia nombrosos antecedents per fets similars. Malgrat tot, els dos homes ja han passat a disposició judicial i han quedat en llibertat amb càrrecs.