La Fiscalia demana 4 anys de presó per a un policia nacional que el 2018, presumptament, va utilitzar la informació a la qual té accés el cos per buscar antecedents del nuvi de la seva exparella i difondre'ls entre els veïns dels Hostalets de Pierola (Anoia), municipi d'on era resident, fet que va obligar la víctima a mudar-se de la localitat.

Segons ha detallat la Fiscalia en les seves conclusions, el processat, amb l'ajuda de dos companys de la Policia Nacional, es va aprofitar de la seva condició d'agent per consultar els antecedents policials de la víctima, i va comprovar que li constaven dos casos de violència masclista. Amb aquesta informació l'home va avisar a la seva ex i, a més, va difondre els antecedents de la víctima entre els veïns dels Hostalets de Pierola, on vivien tant el processat com l'ex i el seu nuvi.

En conseqüència, el perjudicat i la seva llavors núvia van haver de mudar-se a un altre municipi per la pressió i les amenaces que van rebre per part de veïns que van tenir coneixement dels antecedents masclistes que tenia la víctima.

Per la seva banda, l'acusat ha acceptat que va consultar els antecedents policials, però que ho va fer en legítima defensa, ja que la seva ex estava sent maltractada per la seva parella, rebent crits i moments de molta tensió. Aquests actes violents, ha remarcat el processat, també tenien lloc quan la filla que comparteix amb la seva ex era a la mateixa casa.

"La meva filla em deia que el nuvi li cridava a la seva mare, i que va donar cops de puny a la taula i a la porta", ha narrat el processat, "sabia el que estava passant, perquè m'ho deia la meva filla, però no podia denunciar els fets perquè no tenia cap prova".

Tot i això, el policia acusat ha negat que li expliqués els antecedents policials del perjudicat a cap altra persona que no fos la seva exparella. La dona, que també ha declarat com a testimoni en el judici, ha confirmat que el policia li va trucar un dia per avisar-li que la seva parella tenia antecedents per violència masclista.

"El meu nuvi era una persona a la qual des del principi no li agradava que jo tingués una bona relació amb el meu ex", ha dit ella sobre la seva antiga parella, "un dia vam tenir una discussió, amb la meva filla davant; ella mai havia viscut una cosa així, i va començar a agafar-li por al meu nuvi, fins que li va explicar al seu pare".

Malgrat això, les declaracions que ha fet aquest dimarts l'ex de l'acusat contradiuen la versió que va aportar en les fases inicials del cas; ella ha assegurat que aquestes declaracions les va fer sota la coacció de qui era la seva parella, i que la versió real és la que ha aportat ara. La Fiscalia, tot i això, ha demanat al tribunal que estudiï la declaració d'ella com a fals testimoni, delicte previst en el Codi Penal.

Tres denúncies per violència masclista

Després de saber els antecedents de la seva parella, l'ex del processat va mantenir la relació durant uns mesos i, en aquest temps, va rebre més maltractaments per part de l'home; i per això va acabar presentant fins a tres denúncies per violència masclista, de les quals dues van acabar en condemna.

La defensa, en les seves conclusions, ha sol·licitat rebaixar la pena per al processat a nou mesos de presó, a més de substituir la inhabilitació especial que demana la Fiscalia per una suspensió de l'exercici de funcionari públic durant dos anys, després dels quals l'acusat tornaria a treballar com a policia nacional, sense perdre la seva plaça.