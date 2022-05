Des d’aquest dilluns i fins el diumenge 29 de maig, el Servei Català de Trànsit coordina amb les policies de trànsit dels Mossos d’Esquadra i Policies Locals, una campanya intensiva de controls per vetllar per la seguretat dels motoristes i reduir la seva sinistralitat.

En el que portem d'any han mort 12 motoristes a les carreteres catalanes, el 18% del total de víctimes, que són 65. A banda, enguany s’han registrat 82 ferits greus i 594 ferits lleus en accident de trànsit. Dels 12 motoristes morts, 9 han mort entre abril i maig. A més, la meitat s'han accidentat sols i 7 dels 12 sinistres han estat en cap de setmana o festiu.

En els primers cinc mesos de l'any 2021, van morir 15 motoristes que representaven el 34% del total de víctimes mortals a la xarxa viària interurbana fins a aquell moment. Això indica que, de moment, el nombre de motoristes morts a la carretera disminueix respecte el mateix període de l'any passat. L'any 2020 van morir, fins al 31 de maig, 6 motoristes tot i que just s'acabava de sortir del confinament. L'any anterior la xifra de víctimes mortals en accidents de moto era de 20 persones.

Posant la vista encara més enrere, des del 2010 han mort a les carreteres catalanes 502 motoristes, dels quals 452 homes i 50 dones.

Amb l’arribada del bon temps, època en que incrementa la sinistralitat, Trànsit fa una crida a la prudència i demana més percepció del risc i consciència de la pròpia fragilitat als motoristes, així com respecte i prudència vers als motoristes a la resta de conductors. En aquesta campanya de controls, es controlaran les infraccions relatives a la documentació del conductor i de la moto. També es vigilaran conductes com la conducció temerària o no portar casc, o portar-lo mal cordat.

En la campanya de controls a motocicletes i ciclomotors que es va dur a terme el maig del 2021, es van imposar 1.144 denúncies en una setmana (163 sancions al dia de mitjana). 775 estaven relacionades amb la documentació, 302 per no dur o portar mal cordat el casc i 67 per conduir de forma temerària.