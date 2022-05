Un de cada tres accidents de moto d'aquest any a Catalunya han estat al centre del país

Fins el 24 de maig, a Catalunya hi ha hagut 12 accidents mortals de moto, dels quals 4 han estat el centre del país. Això indica que un de cada tres motoristes morts del país han patit el sinistre a les carreteres de la Catalunya Central.

El primer accident va ser el 23 de gener a Olesa de Montserrat, a la BV-1201. Va morir un home, de 48 anys, en col·lidir amb un porc senglar. El 8 d'abril hi va haver la segona víctima de la Catalunya Central, concretament a Guils de Cerdanya. El motorista, de 43 anys, va morir en ser envestit per un turisme a la N-260. El divendres 29 d'abril va morir un motorista de 62 anys al sortir-se de la via C-16, a l'altura de Cercs. La víctima més recent és del passat diumenge a Calonge de Segarra. Arran d'una topada entre un turisme i una motocicleta, el conductor del vehicle de dues rodes, de 52 anys, va morir.

La sinistralitat en accidents de moto s'ha accentuat durant els mesos d'abril i maig. Dels 12 accidents mortals que hi ha hagut a Catalunya en el que portem d'any, 9 han estat durant els últims dos mesos. A més, la meitat s'han accidentat sols i 7 dels 12 sinistres han estat en cap de setmana o festiu. Les víctimes en accidents de moto suposen el 18% del total de víctimes, que són 65. A banda, enguany s’han registrat 82 ferits greus i 594 ferits lleus en accident de trànsit.

En els primers cinc mesos de l'any 2021, van morir 15 motoristes que representaven el 34% del total de víctimes mortals a la xarxa viària interurbana fins a aquell moment. Això indica que, de moment, el nombre de motoristes morts a la carretera disminueix respecte el mateix període de l'any passat. L'any 2020 van morir, fins al 31 de maig, 6 motoristes tot i que just s'acabava de sortir del confinament. L'any anterior la xifra de víctimes mortals en accidents de moto era de 20 persones.

Posant la vista encara més enrere, des del 2010 han mort a les carreteres catalanes 502 motoristes, dels quals 452 homes i 50 dones.

Per reduir la sinistralitat en accidents de moto, el Servei Català de Trànsit coordina amb les policies de trànsit dels Mossos d’Esquadra i Policies Locals, una campanya intensiva de controls per vetllar per la seguretat dels motoristes i reduir la seva sinistralitat. La campanya va començar dilluns i perdurarà fins aquest diumenge.