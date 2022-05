Dos vehicles han bolcat en les últimes hores a la Catalunya central. El primer accident, que no ha deixat cap persona ferida, ha tingut lloc aquest dilluns a la nit al punt quilomètric 22 de la C-55, a Castellgalí. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís sobre l'accident a les 22 h i hi han enviat dues dotacions.

Per una altra banda, a les 6.42 h del matí, les mateixes fonts han rebut una trucada per un altre cotxe bolcat, en aquest cas als Prats de Rei. El conductor, que ha rebut l'alta a l'instant, circulava pel punt quilomètric 38,5 de la BV-1031 quan ha patit l'incident. En aquest cas, Bombers hi han enviat una dotació.