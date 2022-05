Sant Vicenç de Castellet té previst adjudicar aquest estiu la compra i instal·lació de set càmeres de videovigilància que controlarà la Policia Local. Tres aniran a accessos de polígons industrials i la resta a accessos del municipi, al barri de La Balconada i a l'aparcament de la plaça 1 d'Octubre. La seva alcaldessa, Adriana Delgado, nega que hi hagi un repunt de l'activitat delictiva i les ocupacions il·legals i afirma que segueixen treballant per fer-hi front. Ho ha dit en declaracions a l'ACN, l'endemà que es fes pública la recollida de prop de 880 signatures de veïns que demanen un canvi en la gestió de la Policia Local i que el consistori posi fi a la delinqüència i als problemes de convivència que diuen que hi ha.

"Les dades són objectives i indiquen que els fets delictius van caure un 15% del 2021 respecte el 2020 segons la darrera Junta de Seguretat Local", afirma l'alcaldessa. Les ocupacions il·legals d'habitatge també s'han reduït: de les vuitanta que hi havia durant aquest mandat, actualment n'hi ha 40. Recorda que quan van entrar com a equip de govern ja n'hi havia seixanta i que aquest es un "problema de país" i no només del municipi. Malgrat tot, assegura que comprenen el malestar dels veïns i es compromet a seguir treballant en el que s'ha convertit en una prioritat de mandat.

Delgado defensa que aquesta millora de la situació és el "resultat de la feina feta" i que cal seguir treballant en aquesta línia i amb la resta d'administracions. En el cas de les ocupacions, remarca que actualment se n'estan "evitant moltes" per la sensibilització social, l'augment de mitjans com ara alarmes i contractació de vigilància, l'elaboració d'una base de dades de pisos susceptibles i la "rapidesa dels cossos de seguretat". I remarca que hi ha hagut una "reducció claríssima de casos i de conflictivitat", contradient així el que va denunciar aquest dimarts la plataforma 'Desperta Sant Vicenç' quan va fer públic el lliurament de 876 signatures a l'ajuntament per denunciar que continuen els problemes de convivència, com ara furts, robatoris i ocupacions.

L'alcaldessa també els retreu que facin esment a l'entrega de 1.800 signatures més l'octubre del 2020. Segons l'alcaldessa, aquestes signatures "no es van entregar mai" a l'Ajuntament, quedant-se només amb una instància.

En relació a les càmeres de videovigilància, l'Ajuntament també n'ha instal·lat una a la piscina fa poques setmanes per evitar les bretolades nocturnes.