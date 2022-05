Les okupacions il·legals d’habitatge a Sant Vicenç de Castellet s’han reduït a la meitat durant els últims tres anys. De les vuitanta que hi havia a l’inici d’aquest mandat, actualment n’hi ha 40, segons va apuntar ahir l’alcaldessa de Sant Vicenç, Adriana Delgado.

La batlle afirma que «les dades són objectives i indiquen que els fets delictius van caure un 15% del 2021 respecte el 2020 segons la darrera Junta de Seguretat Local». Sobre les okupacions, Delgado recorda que és un «problema de país» i no només del municipi un dia després que un col·lectiu de veïns presentés més de 800 firmes per demanar més seguretat al municipi i un canvi en la gestió de la Policia Local.

«Entenem que hi ha una preocupació que nosaltres també compartim des de l’inici del mandat. Però s’han donat resultats i això es veu amb les dades que ens han fet arribar els agents de seguretat. Malgrat això, no s’han acabat els problemes i continuarem treballant perquè es vagin reduint», va explicar ahir Delgado.

L’alcaldessa defensa que aquesta millora de la situació és el «resultat de la feina feta» i que cal seguir treballant en aquesta línia i amb la resta d’administracions. En el cas de les okupacions, remarca que actualment se n’estan «evitant moltes» per la sensibilització social, l’augment de mitjans com ara alarmes i contractació de vigilància, l’elaboració d’una base de dades de pisos susceptibles i la «rapidesa dels cossos de seguretat». I remarca que hi ha hagut una «reducció claríssima de casos i de conflictivitat», contradient així el que va denunciar aquest dimarts la plataforma ‘Desperta Sant Vicenç’ quan va fer públic el lliurament de 876 signatures a l’ajuntament per denunciar que continuen els problemes de convivència, com ara furts, robatoris i okupacions.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet té previst adjudicar aquest estiu la compra i instal·lació de set càmeres de videovigilància que controlarà la Policia Local. Tres aniran a accessos de polígons industrials i la resta a accessos del municipi, al barri de La Balconada i a l’aparcament de la plaça 1 d’Octubre.

Paral·lelament, el consistori també està treballant en l’estabilització del cos de la Policia Local de Sant Vicenç de Castellet, que actualment compta amb 15 treballadors en plantilla, 13 dels quals són agents i 2 són caporals.

«Quan vam entrar al govern hi havia més agents interins que agents en formació», va dir Delgado fent referència als agents que han fet formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). «Ara, en canvi, hi ha més agents que han passat per l’Institut que interins», destaca l’alcaldessa de Sant Vicenç. Actualment hi ha 9 agents que han fet la formació a l’ISPC i 6 que són interins. A més, durant la pandèmia el consistori ha dut a terme dos processos selectius i aquest any se’n preveu fer quatre més. «També hem engegat un procés selectiu per a un caporal», va afirmar Adriana Delgado.