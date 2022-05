Un robatori de coure obliga a una empresa d'Artés amb uns 65 treballadors a aturar la producció

Els treballadors del torn de matí de l'empresa Motllures Vidal que a primera hora acudien al seu lloc de treball han hagut de donar mitja volta i tornar a casa. El motiu ha estat un robatori de coure que ha tingut lloc aquesta nit i que ha obligat a aturar la producció de l'empresa d'Artés, que compta amb uns 65 treballadors.

El propietari de l'empresa, Josep Vidal, i un dels treballadors han arribat a l'empresa, situada al polígon de Santa Maria d'Artés, al voltant de les 5 del matí per començar a engegar la maquinària. Només arribar, però, ja han vist que hi havia un munt de mangueres de color verd escampades per la zona de l'aparcament. Quan han intentat engegar la corrent i han vist que no funcionava, han comprovat que algú havia tallat els cables i que les mangueres de fora era el material que cobreix els cables de coure.

"Ho han passat tot per la teulada, perquè és una línia penjada. Des d’allà han anat tibant tots els fils elèctrics i s’han emportat tots els cables fins al pàrquing. Allà han obert la manguera protectora i s’han endut el coure deixant-nos tota la manguera allà. S'han endut uns 400 metres lineals de cable", explica a Regió7 el propietari, Josep Vidal.

Vidal ha hagut de fer tornar a casa a tots els treballadors del torn de matí ja que l'empresa no pot treballar sense electricitat. "El 50% del que fabriquem se’ns en va tot a França i aquesta aturada és un problema", explica Vidal. Ara, l'objectiu és que la fàbrica pugui tornar a treballar el més aviat possible. Per aquest motiu l'empresa Intelba, situada al mateix polígon, ja està treballant per dotar a la fàbrica d'una instal·lació elèctrica d'emergència a través de dos generadors per tal que es pugui reprendre la feina el proper dilluns. Pel que fa a la restitució de tot el cablejat, Vidal apunta que ara és més difícil trobar-ne i que l’objectiu ara és poder engegar dilluns. "Si poguéssim engegar dilluns encara que sigui de forma precària, jo ja ho firmo", afirma Vidal que avui ja ha posat la denúncia als Mossos d'Esquadra.

Vidal explica que a les 12 de la nit va arribar un camió i va aparcar justament al cantó on els lladres van deixar les restes del cablejat. El conductor li ha dit que al voltant de 2/4 d’1 de la matinada va veure passar a una persona pel carrer, però que no li va donar importància. Per altra banda, Vidal explica que la policia municipal també ha passat dues vegades per davant l'empresa aquesta nit però tampoc han vist res. L'empresari creu que els lladres havien de conèixer la fàbrica i el seu funcionament ja que sabien com havien d'actuar i quan no hi hauria ningú.