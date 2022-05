Nou dotacions dels bombers van actuar anit a Manresa per extingir quatre petits incendis que van cremar uns 1.000 m2 de vegetació en total en mitja hora i que no van anar a més, però que van requerir l'actuació continuada dels efectius. A les 8 del vespre i 41 minuts una dotació va actuar a la fàbrica dels Panyos per apagar un petit foc. A 3/4 de 9 del vespre n'hi va haver un altre, que va generar força fumera, a l'altra banda d'on hi ha la gasolinera Petrocat, al costat de la c37z. En aquest cas, van cremar 50 m2 de matolls. Hi van anar dues dotacions de bombers. Quan faltaven cinc minuts per a les 9 del vespre, se'n va declarar un altre al costat de la c-25. Van cremar 125 m2 de matolls i hi van anar tres dotacions de bombers. Finalment, a les 9 del vespre i 13 minuts un altre foc va cremar 800 m2 de vegetació al costat del camí de Rajadell. També hi van anar tres dotacions.

Es desconeix la causa i si els quatre incendis van tenir alguna relació a nivell de l'autoria o van ser fortuïts.