La Policia Nacional ha llançat una campanya per localitzar a deu fugitius relacionats amb diferents jutjats nacionals i internacionals per delictes relacionats amb assassinat, narcotràfic, falsificació de monedes o abusos sexuals a menors, en alguns casos buscats des de fa més de 15 anys.

La col·laboració ciutadana pot ser determinant per a la seva localització, per la qual cosa s'ha habilitat una adreça de correu electrònic específica, losmasbuscados@policia.es perquè els ciutadans que creguin tenir alguna dada que pugui conduir a la seva localització ho comuniquin als investigadors de manera confidencial. A més, qualsevol informació sobre la seva localització pot ser comunicada a través del 091.

Només l'any 2021 la Secció de Fugitius ha participat en la detenció de 417 pròfugs de la justícia i des de l'any 2017 el nombre de detencions per diferents reclamacions, nacionals i internacionals, ascendeix a 2.272.

Llistat dels deu delinqüents més buscats

Derek McGraw Ferguson

Està buscat per homicidi. És el presumpte assassí d'un cambrer que va morir el juny de 2007 per un tret al pit a l'aparcament de la taverna en la qual treballava, a la localitat britànica de Glasgow. Els investigadors creuen que les dues persones que esperaven al cambrer a l'aparcament eren Derek McGraw Ferguson i un altre home el cos del qual va ser trobat setmanes després en un bidó de petroli al riu Clyde. El fugitiu mesura 1,55 metres, té pell clara i una marcada alopècia, encara que podria haver rebut un implant capil·lar o utilitzar una perruca. A més, li falta part de l'orella esquerra, que podria haver-se retocat mitjançant cirurgia plàstica. En el seu moment lluïa diversos tatuatges al braç esquerre: un cor, una fletxa i una daga. És perillós i pot estar armat. Té 58 anys.

Diego Darío González Ghersi

De 40 anys, és buscat per presumptes abusos sexuals comesos contra la seva pròpia filla, menor d'edat. La mare de la nena va manifestar que es va adonar que la menor, en multitud d'ocasions, consultava pàgines web de contacte sexual (violacions de menors o pornografia). La menor finalment va fer saber que, durant cinc anys, havia patit abusos. El fugitiu mesura 1,70 metres i té els ulls foscos. Té tatuatges a les dues cames, en tots dos braços i també a l'esquena. Podria portar una arracada a la cella esquerra.

Viviana Andrea Vallejo Gutiérrez

Facilitava l'arribada de dones a Espanya, a les quals cobraven un deute que havien de pagar exercint la prostitució. Regentava diverses cases dedicades a això, i traficava amb cocaïna en aquests mateixos domicilis. Medeix 1,48, és molt prima i té els ulls verds. Té 36 anys i és fàcil d'identificar gràcies a una piga entre el nas i el llavi, situat al costat esquerre, un marcat accent gallec i unes mans molt cuidades.

Manuel Herrero Muñoz

Al costat d'una altra persona, va assassinar presumptament a un home a Ciutat de Mèxic en agredir-lo amb un instrument tallant que li va provocar lesions en el coll i traumatisme cervical i toràcic. Posteriorment, va amagar el seu cos en un celler situat en el mateix immoble, dins d'un tambor que van emplenar amb ciment. Té 33 anys, mesura 1,75 metres i és de complexió prima. El seu cabell és castany i té ulls blaus molt clars. Té una cicatriu quirúrgica al braç esquerre i un tatuatge d'una àncora al dit cor esquerre. Parla anglès perfectament.

Norbert Kohler

Té 44 anys. El 30 d'agost de 2017 estava en possessió de 212 quilograms de cocaïna a la localitat madrilenya de Majadahonda. També se l'investiga per blanqueig de capitals relacionat amb el tràfic de drogues. A més, durant els anys 2000 i 2001 va participar a la República Txeca en nou casos de robatoris com a membre d'una banda. En alguns d'aquests casos, va simular formar part d'una patrulla de la Policia, parant d'aquesta manera a les víctimes a la carretera, a les quals segrestaven en una furgoneta per a portar-les a la casa de vacances d'uns dels membres del grup o a un altre lloc en les quals les retenien i torturaven fins que les víctimes els donaven les claus de les caixes fortes, les claus de la casa, els codis d'accés, les targetes de crèdit amb la seva clau, els diners en efectiu, els vehicles i altres objectes de valor. El fugitiu mesura 1,86 metres, té ulls de color blau clar i se'l considera altament perillós. Pot anar armat.

Luis Martínez Calleja

És un conegut delinqüent especialitzat en encastaments. El 9 de març de 2014, quan es trobava intern en el Centre Penitenciari de Madrid I (Alcalá Meco), es va escapolir aprofitant un trasllat a l'hospital d'Alcalá de Henares. Es mostra extremadament agressiu davant la presència policial, arribant a atacar als agents en nombroses ocasions. Té 29 anys, mesura 1,68 i té el cabell fosc. Porta tatuatges tant al canell esquerre com al dret. Crida l'atenció la seva cicatriu al llavi superior.

Nikolay Shterev Kurkuchev

De 53 anys d'edat, és el presumpte líder d'una organització de caràcter internacional dedicada al trànsit de grans quantitats de substàncies estupefaents a través de contenidors des de Sud-amèrica fins a Europa, integrada per individus principalment colombians, búlgars i espanyols. El fugitiu seria el cap de l'organització a Bulgària i la persona que rebia la cocaïna en aquest país. Té nombrosos tatuatges en els dos braços, pell clara i ulls blaus. És perillós i pot trobar-se armat.

Ramón Saavedra López

Està acusat d'homicidi. Al costat d'altres persones, va acudir al domicili del seu cap perquè no li havia pagat 200 euros. Quan la víctima es disposava a entrar casa seva els acusats, coberts amb passamuntanyes i guants, el van empènyer cap a l'interior. Un d'ells el va estrènyer amb força a l'altura del coll causant-li l'oclusió i ocasionant-li la mort per asfíxia, segons consta a l'escrit del Ministeri Fiscal. Després es van dirigir a l'habitació on es trobava la mare del mort, la van lligar amb unes brides i la van sacsar i van colpejar per a apoderar-se dels 50 euros que portava en la bata. El fugitiu té 38 anys, és perillós i respon de manera extremadament agressiva davant situacions d'estrès. Es caracteritza per una especial habilitat fugissera i evasiva. Mesura 1,65 metres i és bru de cabell.

Manuel Bellido Moreno

Va ser condemnat en sentència ferma a una pena de nou anys de presó per un delicte d'expedició i distribució de moneda falsa. Se'l considera el falsificador més gran de moneda d'Espanya, i està imputat com a membre d'una organització criminal dedicada a falsificar bitllets d'alt valor, on Bellido tindria com a principal funció la distribució de la moneda falsa per tota Espanya durant l'any 2013. Té 46 anys, mesura dos metres i tant la seva pell com els seus ulls són de color bru. Té fàcil accés a elements per a falsificar documentació, targetes de crèdit i xecs de viatge entre altres, la qual cosa dificulta la seva identificació.

Tom Michielsen

Tom Richard Diane Michielsen pot utilitzar altres noms com Vermeiren o Heinrich Schmidt, té 46 anys i és d'origen belga. Es troba presumptament involucrat en delictes relacionats amb el tràfic de drogues, blanqueig de capitals i tràfic d'armes. És considerat un fugitiu perillós, ja que podria tenir en el seu poder armes de foc. És de complexió normal i té els ulls blaus.

Per a la localització de molts d'ells és clau la col·laboració internacional a través de la Xarxa Europea d'Equips de Cerca Activa de Fugitius -ENFAST-, que presideix la Policia durant l'any 2022.