Els Bombers de la Generalitat han hagut d'actuar per apagar les flames d'un camió incendiat aquest dimarts a primera hora de la tarda a l'A-2, a la sortida d'Esparreguera. L'avís s'ha produït a les 15.06 i s'hi han desplaçat dues dotacions que no han pogut evitar que el vehicle quedés completament calcinat. No hi ha hagut ferits.