Els Mossos d'Esquadra que han declarat com a testimonis en el judici a Adrià Catasús, acusat de desordres públics i atemptat a l'autoritat en una manifestació contrària a la del sindicat policial Jusapol el setembre del 2018, no han pogut identificar aquest jove entre els manifestants que van llançar objectes contra la línia policial. L'agent ferit ha explicat que va rebre "vàries" agressions, però que no podia identificar qui l'hauria colpejat a l'espatlla; tampoc els altres testimonis. La Fiscalia parlava inicialment del canell, però fa uns dies ho va modificar per l'espatlla -pel cop al canell ha estat condemnat Marcel Vivet-. La defensa ha demanat l'absolució per "manca de prova" i la Fiscalia ha mantingut la petició de 8 anys de presó.

Els fets es remunten al 29 de setembre del 2018. El sindicat Jusapol va convocar una manifestació per homenatjar els policies nacionals i guàrdies civils que van participar en el dispositiu de l'1-O i es van produir càrregues policials quan manifestants independentistes van intentar apropar-s'hi. Jutjat per desordres públics i perquè hauria agredit un mosso a l'espatlla amb el pal d'una bandera, Catasús ha optat per no respondre a cap pregunta, ni del Ministeri Fiscal ni de la seva defensa.

En aquesta causa, la Fiscalia es referia a un cop al canell, però va canviar la zona afectada de l'agent fa uns dies. L'advocat de la defensa s'ha queixat d'aquest canvi en les qüestions prèvies al·legant que no era un tema menor, perquè per aquell cop al canell ja havia estat condemnada una altra persona, Marcel Vivet.

El mosso que va resultar ferit ha recordat que va rebre un impacte al canell i altres per la resta del cos quan els manifestants contraris a Jusapol van intentar trencar la línia policial, però que no podia reconèixer qui li va propiciar el cop a l'espatlla ni amb quin objecte.

Alguns dels agents que han declarat com a testimonis en el judici també han parlat que aquest mosso va rebre "vàries" agressions, "diferents cops", i n'han destacat el del canell. Algun també ha parlat de la zona del casc o del braç, però tampoc podien reconèixer qui l'hauria colpejat en aquestes altres parts del cos.

Els testimonis han explicat que la visibilitat era "difícil" després que els manifestants comencessin a llançar ous, pintura i altres objectes contra els mossos. També han indicat que els manifestants van fer servir els pals de les banderes o de la pancarta de la capçalera per colpejar-los i intentar sobrepassar la línia policial i han descrit el moment com el d'una agressió "directa" i no una "festa 'holi'", en paraules del primer testimoni.

La defensa de Catasús ha criticat la selecció de les fotografies dels Mossos d'Esquadra per a la investigació i ha aportat una imatge en què un jove que seria l'acusat no té res a les mans. Per la numeració, aquesta imatge que ha aportat la defensa va ser presa just abans d'una altra fotografia que va servir per investigar Catasús. En aquesta segona, qui seria el jove jutjat té una bandera al costat i els Mossos sostenen que la subjecta, mentre que la defensa manté que no es pot apreciar ni qui l'agafa ni on impacta.

Quan en el marc de la investigació, els Mossos van reconèixer qui podia ser aquesta persona, li van fer un seguiment i el van acabar identificant uns mesos després. Els investigadors van donar el màxim grau de correspondència entre les fotografies de la manifestació i les del seguiment.

La Fiscalia creu que els fets queden acreditats

La Fiscalia considera que els fets i l'autoria han quedat acreditats i ha mantingut la petició de 8 anys de presó per a Catasús, per desordres públics i atemptat a l'autoritat amb agreujant d'instrument perillós, en donar-li aquesta consideració al pal de la bandera per una situació que anava "in crescendo" de "violència greu", ha argumentat.

Per la seva banda, la defensa ha demanat l'absolució i ha afirmat que "ni una sola vegada" en el judici s'ha acreditat "cap fet delictiu" si s'ha aportat "cap prova" contra l'acusat. L'advocat ha dit que aquesta situació i la petició de penes és "incomprensible" i ha acusat la Fiscalia d'exercir el "dret penal de l'enemic". El judici ha quedat vist per a sentència.

A l'exterior, Alerta Solidària, l'entitat encarregada de la defensa, havia convocat una concentració de suport, en què han assistit representants polítics, com la diputada de la CUP Eulàlia Reguant; d'entitats, com la nova presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, o Marcel Vivet. Abans d'entrar, Catasús ha afirmat que assistia al judici "amb el cap ben alt" i "orgullós" d'haver-se manifestat aquell 29 de setembre.