Un incendi en una finca de la urbanització Oasis d'Olesa de Montserrat va revelar la setmana passada l'existència d'un gran cultiu de marihuana, amb 730 plantes. Els fets van passar dijous 26 de maig, quan la Policia Local d'Olesa va avisar els Mossos d'Esquadra per l'incendi d'un terreny. A la finca hi havia un magatzem independent des d'on es desprenia una forta olor de marihuana i s'escoltaven aparells d'aire condicionat. Quan hi van accedir, els agents van descobrir una gran plantació alimentada amb llum punxada. La policia va detenir un home que hi havia a l'interior per presumptes delictes de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.

L'arrestat, de 53 anys, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.