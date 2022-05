Un presumpte traficant de marihuana va resultar ferit al saltar per una façana de sis metres d’altura quan fugia dels Mossos d’Esquadra, a Igualada. Segons han explicat fonts de la policia catalana, els fets van tenir lloc dijous passat quan els Mossos van fer una entrada i perquisició en un magatzem que s’estaria utilitzant per guardar-hi marihuana provinent de plantacions indoor. Allà hi van trobar 34,326 quilograms de cabdells de marihuana i diversos objectes destinats a l’envasatge i posterior venda del material com una balança de precisió, una màquina d’embassar al buit amb les corresponents bosses i pots de vindre.

Un cop feta l’entrada, es va rebre l’avís de diferents testimonis informant que havien vist un home amb una motxilla saltant per les terrasses de les cases, just al darrere del magatzem on s’havia fet l’entrada i escorcoll. L’home havia fugit després de detectar la presència policial. Ràpidament, els agents es van dirigir cap al la zona de terrasses on van localitzar un home amagat entre plantes. Havia saltat des d’una façana de sis metres i havia quedat immobilitzat a causa de les ferides. Portava una motxilla que contenia 136.820 euros fraccionats, majoritàriament en bitllets de 50 i 20 euros. A la butxaca del pantaló també portava 2.210 euros més. Després de diferents gestions, els agents van poder relacionar l’home com a responsable del magatzem i punt de distribució i venda de cabdells de marihuana. Per aquest motiu, se’l va detenir per un delicte contra la salut pública. El detingut, un home de 22 anys, va passar el dia 28 a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada i el jutge va decretar-ne l’ingrés a presó com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.