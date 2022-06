Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori de més de 20.000 euros denunciat aquest dimecres per tres persones que circulaven per l'N-340 a l'altura del Vendrell. Segons han confirmat fonts policials a l'ACN, les víctimes conduïen per la carretera nacional, prop de l'encreuament amb l'AP-7, al voltant de la 13 h quan un cotxe els ha barrat el pas de sobte. Del vehicle n'han sortit diversos individus que han amenaçat a punta de pistola les tres persones que duien els diners. Els han pres el botí i han fugit a gran velocitat. Alguns testimonis asseguren que han escoltat trets. La policia busca ara els fugitius.