Dues persones van resultar intoxicades per inhalació de fum en un incendi a la colònia Sedó d’Esparreguera. Segons van informar fonts dels Bombers, l’incendi es va produir en una cabina de pintura aïllada a la planta superior d’una nau de la colònia. El serveis d’emergències van rebre l’avís del foc a les 10:307h i poc després de les 11 ja donaven el foc per apagati van fer una revisió de la nau amb la càmera tèrmica per descartar punts calents. Arran de l’incendi es va desallotjar la nau i el SEM va atendre dues persones per inhalació de fum.