Tant l’advocat de la menor víctima de la violació a Igualada, Jorge Albertini, com també l’advocat de Fecasarm i la discoteca Èpic, Joaquim Boadas, es van mostrar convençuts que la sentència serà condemnatòria per a l’acusat, que actualment es troba en presó preventiva.

En aquest sentit, en paraules de l’advocat de la menor, «està tot fet, lligat i molt ben lligat» perquè, amb les proves que hi ha, l’acusat està «atrapadíssim». També va detallar que en el seu cas no té previst demanar la pràctica de noves diligències. El sospitós, que el cos policial va aconseguir identificar a través d'un vídeo, va ser detingut el 21 d’abril i en l’escorcoll que posteriorment es va fer al seu domicili hi van trobar restes d’ADN de la menor i també la roba que portava la nit en què es va cometre l’agressió sexual, que va anar acompanyada d’una gran dosi de violència extrema que va provocar lesions molt greus a la víctima, una menor de 16 anys. L’advocat espera que aviat es determini la data del judici.