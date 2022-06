El pare de la víctima d’Igualada: «No va ser només una violació, anava a ser un assassinat»

"El violador anava a matar-la: això no va ser només una violació, anava a ser un assassinat" ha relatat el pare de la víctima de la violació d'Igualada en una entrevista a El Periódico. La menor va declarar ahir per videoconferència en el judici que té lloc al jutjat d'Igualada i el pare ha enviat un missatge d'agraïment a totes aquelles persones que han recolzat la seva filla després dels fets, que van tenir lloc l'1 de novembre del 2021.

Afrontar el judici ha estat un moment difícil per la noia. "S'aixecava a cada hora i em deia: papa no hi vull anar, què explicaré si no recordo res?" relata l'home en referència al buit de memòria de 10 dies que la jove diu que li ha quedat arran dels fets. Ahir va ser la primera i l'última vegada que declarava i el pare diu que un cop finalitzada la sessió va haver d'anar a descansar.

"No ha estat fàcil, en sortir del jutjat ha hagut d'anar a dormir"

Especial agraïment al conductor

En el capítol d'agraïments, l'home ha senyalat el camioner que va trobar la noia després de la violació, a qui considera el seu salvador: "El violador anava a matar-la, però el camioner ho va impedir amb la seva aparició. Crec que el noi va veure els fars del seu camió acostant-se i va fugir. Si hagués tardat només una mica més, la meva filla estaria enterrada".

També especialment agraït s'ha mostrat amb el personal de l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Va ser en aquest centre mèdic on la menor va ser intervinguda quirúrgicament en fins a sis ocasions a causa de les lesions que va patir durant la violació. "A la meva filla l'han destrossat. L'han hagut de consir de dalt a baix. Té punxades de dolor al cap i a l'abdomen, li ha quedat un tap en una orella com el que provoquen els canvis de pressió, li costa més memoritzar les coses..." ha detallat.

El suport del personal de servei de l'hospital també ha estat clau en la recuperació de la menor. Segons explica el pare de la víctima, les dones del servei de neteja "li portaven regals cada dia i li van preparar una festa d'aniversari pels seus 17".

"A la meva filla l'han destrossat; l'han hagut de consir de dalt a baix"

A l'entrevista, el pare igualment ha volgut agrair el suport personal dels treballadors dels jutjats de Manresa, l'ajut de l'alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, per facilitar la reincorporació de la menor a l'escola, i s'ha disculpat amb el cos dels Mossos d'Esquadra per ser molt impacient durant la investigació dels fets. "Em demanaven paciència, però quina paciència havia de tenir jo, volia que l'arrestessin de seguida" ha comentat.

L'anunci de la detenció

El procés de cerca del violador va culminar a finals d'abril quan els Mossos van identificar l'agressor. Segons relata el pare, el dia que anaven a arrestar-lo, les investigadores de l'UCAS (Unitat Central d'Agressions Sexuals) es va personar a casa de la víctima a dos quarts de sis de la matinada per donar la bona notícia. La policia havia trobat el presumpte autor dels fets. "Aquell dia es van quedar amb la meva filla fins a les nou de la nit. Fins i tot la van acompanyar a l'escola i la van esperar fora" ha dit el pare assegurant que el moment va ser especialment dur per la menor, qui va patir dos atacs d'ansietat i va haver de canviar la medicació en conèixer que havien atrapat el jove.

"Per fi la deixaran en pau, que només és una nena"

Després de la declaració d'ahir, la participació de la menor en el procés judicial també s'ha acabat, quelcom que ha agraït el seu pare: "Per fi la deixaran en pau, que només és una nena" ha afegit el progenitor. L'home ha reconegut que a la menor li quedaran seqüeles, tot i no recordar res del que va passar. "Ningú pot posar-se al lloc de la meva filla; ella tirarà endavant, però li costarà".

Un buit en la memòria de 10 dies i seqüeles que perduren

La menor va fer ahir la primera declaració al jutge, a través de videoconferència. En la declaració, que va durar uns 15 minuts, la víctima va assegurar que "no recordava res" dels fets i va dir que té "un buit en la memòria" de 10 dies, des del moment abans de la violació que va tenir lloc la nit de Tots Sants de l'any passat fins a l'11 de novembre. A més, la noia també va explicar les seqüeles que li han deixat els fets, com insomni, por de sortir al carrer i que està en tractament psiquiàtric. Aquesta és l'única declaració que ha fet i farà la víctima durant el procés judicial, ja que es tracta d'una prova preconstituïda, de manera que ja serà la que s'utilitzarà en el judici i s'evitarà "la doble victimització" de la menor que es produiria si hagués de veure el suposat agressor.

Segons va relatar ahir l'advocat de la víctima, Jorge Albertini, com també l'advocat de Fecasarm i la discoteca Èpic, Joaquim Boadas, l'acusat va mostrar una actitud impassible, sense signes de penediment, durant la declaració de la víctima. El noi, de 20 anys, s'afronta a peticions de presó que podrien arribar als 26 anys. Boadas creu que la sentència serà condemnatòria per al jove, que actualment es troba en presó preventiva.