L’Associació Catalana de Promotors de la Certificació Forestal ha fet una crida a la prevenció dels incendis forestals, tot recordant que el proper 15 de juny comença la prohibició, si no es té autorització expressa, de fer treballs que generin restes vegetals. L’entitat remarca que, tot i que a Catalunya els darrers anys han estat «favorables» per a la poca superfície forestal afectada; la situació pot canviar ràpidament per un descuit, un accident o una negligència, provocant pèrdues milionàries, tant per a la propietat forestal com per al conjunt de la societat.