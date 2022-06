Un home ha mort en precipitar-se de la via ferrada de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Els Bombers han rebut un avís a dos quarts de set del matí d’aquest dijous que una persona s’havia precipitat a la zona de la Cala del Molí. L’excursionista, que anava acompanyat, ha caigut d’una alçada d’uns 15 metres a l’inici de la via i es trobava sota el pont tibetà, a l’aigua, a prop de la zona de roques. S’ha activat un dispositiu amb 5 dotacions, entre les quals hi havia efectius dels GRAE (Grup d’Actuacions Especials) i de la unitat subaquàtica, a més de Salvament Marítim.

Els efectius han muntat instal·lació amb cordes per poder accedir fins a la víctima i Salvament Marítim ha activat una embarcació petita, on hi ha pujat un bomber, per fer l’aproximació des de la cala. Finalment s’hi ha pogut accedir des de l’aigua, se l’ha portat a zona de roques i s’ha realitzat la primera atenció al ferit, amb maniobres de reanimació. S’ha fet l’extracció i se l’ha traslladat fins al port de Sant Feliu de Guíxols, on un metge del SEM n’ha certificat la mort. Fins al lloc també s’hi han desplaçat 4 patrulles dels Mossos d’Esquadra, entre les quals la Policia Judicial, 3 unitats del SEM i efectius de la Policia Local.