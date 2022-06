La Policia Local de Súria va actuar ahir a la nit en un aparatós incendi que es va produir en un pis deshabitat a la cantonada entre els carrers Sant Bertran i Ignasi Abadal, a les proximitats del Pavelló Municipal d’Esports.

El foc va obligar a desallotjar preventivament tres persones d’un edifici contigu i a tallar l’accés a la zona per tal de facilitar la tasca dels Bombers. El primer avís de l’incendi es va rebre poc abans de les 23.30 h. Les flames eren clarament visibles des del carrer a través del balcó de l’habitatge. El servei va acabar pels volts de les 3 de la matinada. El fet també va mobilitzar efectius dels serveis sanitaris. A hores d’ara es desconeixen les causes de l’incendi. Els serveis tècnics municipals examinaran l’edifici afectat per valorar l’impacte del sinistre sobre l’estructura de l’immoble.