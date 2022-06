Els Mossos d'Esquadra estan buscant una anciana desapareguda després que el fill d'aquesta se l'endugués de la Ciutat de la Justícia, on havia anat a fer uns tràmits, segons ha avançat 'El Periódico' i han confirmat fonts policials.

La dona va anar a la Ciutat de la Justícia acompanyada d'una responsable de la residència on viu i el fill s'hi va presentar. Tot i l'oposició de la responsable de la residència, l'home es va endur la seva mare. La residència ha interposat una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra per desaparició. La policia està fent gestions per localitzar-la.