Una exparella del presumpte violador d'una menor a Igualada la nit de Tots Sants del 2021 ha declarat davant del jutge que l'individu la pegava i que va abusar d'ella almenys cinc vegades, segons l'acta que ha avançat TVE i a la qual ha tingut accés l'ACN. La jove descriu l'individu com a narcisista, gelós, amb problemes amb l'alcohol i agressiu, i revela que el pare abusava d'ell, de la germana i de la mare. Totes les agressions es van produir en episodis d'embriaguesa de l'home, que en una ocasió va apallissar la jove fins a deixar-la mig inconscient i després la va penetrar analment, segons ha relatat al jutge. La relació va durar set mesos, sis dels quals van compartir domicili.

La jove va començar a sortir amb l'ara empresonat l'agost del 2021, i cap al setembre van anar a viure junts. Segons la declaració, al principi la relació no era dolenta, però tot va empitjorar pel problema amb la beguda. La jove ha indicat que quan s'emborratxava l'individu es posava agressiu, i hi ha relacionat els abusos que el pare cometia amb ell, amb la germana -de la qual ell també va abusar- i amb la mare.

A principis d'octubre la jove va rebre la primera pallissa. L'individu la va colpejar per tot arreu i la va deixar mig inconscient. Després la va penetrar analment. Aquesta situació es va repetir amb quatre cops més, sempre amb el mateix patró: l'individu arribava borratxo, es discutia amb ella -habitualment per qüestions de gelosia- i després l'agredia i hi mantenia relacions sexuals. A la declaració la jove afirma que en aquestes altres ocasions el sexe després de les pallisses va ser consentit.

També explica que l'home volia aïllar-la de les amistats, i que va arribar un moment que ella només sortia si ho feia ell, per evitar problemes. La relació va acabar el febrer del 2022 quan, aprofitant que ell estava fora de casa per feina, la jove va abandonar el domicili.