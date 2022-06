Més d’un centenar de persones han intervingut aquest dissabte en una nova edició del simulacre d’emergències que realitza cada any UManresa per avaluar els estudiants del Màster d’Emergències Extrahospitalàries i del Curs d’Incidents de Múltiples Víctimes i Catàstrofes (IMVI). En aquesta ocasió, la situació que s’ha simulat ha estat un incendi intencionat en un centre d’acollida de refugiats on hi havia persones de diferents nacionalitats.

Els estudiants que participaven en l’exercici pràctic, 26 del màster i 26 més del curs d’IMVI, han hagut d’atendre més d’una cinquantena de persones que estaven al centre de refugiats, algunes de les quals havien saltat per les finestres fugint del foc que ha provocat una persona amb depressió que s’ha calat foc i ha provocat el sinistre. La intenció de l’exercici és que els estudiants del màster i del curs visquin una experiència vivencial i desbordant pel gran nombre de persones afectades. Els errors que es cometen en l’actuació s’analitzen en una sessió posterior amb l’objectiu que no es repeteixin en una situació real.

En aquesta ocasió, el sinistre simulat s’ha saldat amb dues persones mortes, 10 de ferides greus, 11 de menys greus i 26 lleus, de les quals 11 han estat evacuades a diferents hospitals i la resta a centres ambulatoris. Segons Aina Pagès, cocoordinadora del curs d’Incidents de Múltiples Víctimes i Catàstrofes, en un primer moment ha costat que els alumnes reaccionessin i la situació ha estat una mica caòtica, però poc a poc la intervenció ha anat millorant. De fet, aquest és precisament l’objectiu de l’exercici, que hi hagi descontrol i desbordament que facin cometre errors per analitzar-los posteriorment des d’un punt de vista crític per a un millor aprenentatge.

Aquest ha estat el segon any que el simulacre es duia a terme a les instal·lacions de l’edifici FUB3, un espai que reuneix unes molt bones condicions per a l’actuació, ja que disposa del pati interior entre els dos edificis universitaris amb bons accessos per a l’entrada i sortida de les ambulàncies.

Com és habitual, el simulacre ha comptat amb la col·laboració de l’equip de maquilladores d’Esther Castellana, que és qui maquilla els voluntaris per simular les ferides i contusions; Protecció Civil, que cada any cedeix l’hospital de campanya per a l’actuació; Creu Roja, que hi aporta les ambulàncies; i el SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) que també col·labora amb ambulàncies i personal de la seva base de Manresa.