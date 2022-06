Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Central van detenir aquest dimarts un home de 25 anys com a presumpte autor de tres delictes de falsificació de document públic i per conduir sense permís per pèrdua de vigència per punts.

La detenció, feta a Sant Boi de Llobregat, és el resultat d’una investigació oberta a finals de 2021, quan un home va denunciar haver rebut diverses denúncies de trànsit d’un vehicle semblant al seu que portava la seva placa de matrícula. Arran de la denúncia, el Grup de Recerca i Documentació de la comissaria de Manresa va sol·licitar imatges de totes les sancions i va observar que el vehicle era similar al del denunciant però les plaques estaven falsificades. Durant la investigació els agents van tenir coneixement que un veí de Vila-Real (València) també li havia arribat una denúncia d’un vehicle amb la seva matrícula. Després de diverses indagacions els mossos van identificar una persona relacionada amb els dos casos que tenia antecedents per uns fets similars comesos mesos abans. El passat 1 de juny els mossos de la regió central van localitzar i detenir el presumpte autor a Sant Boi de Llobregat. En el moment de la detenció l’autor estava conduït el seu vehicle amb plaques falsificades, el propietari de les quals ho desconeixia. Se’l relaciona amb un total de tres delictes de falsificació de plaques de matrícula, conduir sense permís per pèrdua de vigència per punts i circular sense assegurança ni la ITV en vigor. Aconseguir les matrícules per WhatsApp L’autor aconseguia les numeracions de les plaques de matrícula a través d’un grup de WhatsApp dedicat a aquest model de vehicle, on els membres del grup enviaven imatges dels seus cotxes. Llavors ell, aprofitava que treballava en un taller mecànic per aconseguir les plaques de matrícula i circular amb total impunitat, ja que tenia el permís de conduir retirat. Els titulars legítims de les matrícules falsificades van rebre diverses denuncies per les infraccions de trànsit que cometia el detingut amb els conseqüents perjudicis personals i econòmics. Els mossos han notificat als diferents òrgans denunciants la identitat correcta per l’anul·lació dels expedients a les víctimes i la correcta notificació al conductor detingut, al qual li seran retirats els punts corresponents, i haurà d’abonar les sancions de les infraccions comeses. El detingut va passar el dia 2 de juny a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Sant Boi del Llobregat.