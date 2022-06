Els bombers han rescatat un escalador que ha resultat ferit quan feia escalada per la via Estassen del Pedraforca. Els efectius del GRAE han rescatat aquest escalador que s’ha ferit al braç, possiblement per la caiguda d’una pedra, i el seu company, il·lès, amb helicòpter. Han estat portats fins amb helicòpter fins a Saldes, on els esperava l’ambulància del SEM, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. L’avís s’ha produït a les 9:49h d’aquest dissabte al matí.