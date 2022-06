La geolocalització d’uns telèfons mòbils robats en unes instal·lacions esportives d’Esparreguera van portar els Mossos d’esquadra fins un immoble de Barcelona on hi van localitzar gairebé 300 telèfons mòbils i altres dispositius electrònics, presumptament procedents de furts i robatoris.

Segons han explicat per part de la policia catalana, la recuperació es va fer la matinada de l'1 de juny en un bloc de pisos del districte de Sant Martí de Barcelona, a partir d'una actuació policial originada per l'avís d'un intent d'ocupació d'un pis del mateix immoble. El mateix 1 de juny els Mossos van detenir un home de 47 anys per la seva presumpta relació amb els fets. L'arrestat té antecedents per fets relacionats amb la compra-venda d'objectes sostrets i està acusat d'un delicte de receptació.

Segons concreten els Mossos en un comunicat, els agents van rebre un avís per adreçar-se a un suposat cas d'ocupació d'immoble a Sant Martí, però en arribar al lloc, les persones que volien accedir al pis ja havien fugit. Els mossos, però, van trobar al replà de l'edifici una motxilla amb nombrosos paquets i aparells electrònics de procedència desconeguda.

En concret, hi van trobar 57 paquets precintats amb telèfons mòbils a l'interior, 68 mòbils més, 7 ordinadors portàtils, 13 tauletes i altres dispositius electrònics. En total, hi havia 296 telèfons mòbils.

Una hora abans, els agents ja s'havien desplaçat a la mateixa ubicació després de rebre una trucada d'un home que va explicar que li havien robat diversos telèfons mòbils al vestuari d'unes instal·lacions esportives a Esparreguera. La geolocalització dels terminals sostrets l'havien portat fins al punt des d'on estava trucant, al mateix districte. Els agents es van adreçar al lloc i van fer comprovacions, però no van localitzar cap dispositiu mòbil. Va ser en la segona actuació que van trobar el material intervingut.

Els mossos van iniciar una investigació per determinar la procedència dels objectes i comprovar si constaven com a denunciats. Els investigadors van poder identificar un home de 47 anys com la persona que va fugir del lloc la nit abans. L'home va ser detingut el mateix 1 de juny, al migdia. Segons expliquen els Mossos, té diversos antecedents relacionats amb la compra-venda d'objectes sostrets.

La investigació continua oberta i els agents estan fent gestions per retornar els aparells sostrets als seus propietaris, en cas que hagin presentat denúncia. De fet, els Mossos d'Esquadra fan una crida als ciutadans que hagin patit recentment un furt o robatori d'un telèfon mòbil perquè ho denunciïn i poder així per les gestions oportunes per retornar-los l'aparell.

L'operació s'emmarca en el Pla Tremall de lluita contra l'activitat delinqüencial multireincident a Barcelona i els Mossos asseguren que la investigació dels fets permetrà obtenir més informació de dades d'interès policial sobre l'activitat dels delinqüents habituals que actuen a la capital catalana.