Mor el conductor d’un turisme en un accident a l’A-2 a Jorba. Els fets han tingut lloc aquest diumenge, al punt quilomètric 543. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 17.20 h.

Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït la sortida de via d’un turisme que ha fet diverses voltes de campana. A conseqüència de l’accident ha mort el conductor del vehicle. També hi ha hagut una dona ferida greu, que anava en el mateix vehicle, a qui han traslladat en helicòpter a l’Hospital de Bellvitge.

Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats i l’helicòpter medicalitzat del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima, són 73 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya (dades provisionals)