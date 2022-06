El conductor que va morir aquest diumenge a la tarda en un accident a l’A-2, a Jorba, és un home veí de Terrassa de 81 anys i que respon a les inicials E. A. T. Els serveis d’emergències van rebre l’avís del sinistre poc després d’un quart de sis de la tarda. Per causes que encara s’estan investigant, el vehicle va patir una sortida de la calçada i va fer diverses voltes de campana. Juntament amb la víctima mortal, al turisme hi viatjava una dona que va resultar ferida greu i va ser traslladada en helicòpter a l’hospital de Bellvitge.

L’accident va tenir lloc al punt quilomètric 543 de l’A-2 en sentit Barcelona, a terme municipal de Jorba. Amb aquesta víctima, ja són 73 les persones que han perdut la vida en accident de trànsit a les carreteres catalanes des del passat 1 de gener.