Una trucada perduda. Aquest és el nou mètode que fan servir els estafadors, segons ha alertat la Guàrdia Civil.

L'estafa consisteix a fer una trucada amb un sol to, perquè la víctima no tingui temps a agafar el telèfon. El primer que li passa pel cap a qualsevol quan veu una trucada, és tornar-la. Doncs si el número correspon als prefixos 355 (Albània), 225 (Costa de Marfil), 233 (Ghana) i 234 (Nigèria), no cal fer-ho perquè la trucada té una tarifa especial.